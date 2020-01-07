شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة للمرور تقدم 6 إرشادات لقائدي السيارات.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدمت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، بعض الإرشادات للقيادة الآمنة، وجاءت كالآتي:
1- لا تتجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تُعرضك والآخرين للخطر.
2- لا تتخط السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3- السير عكس الاتجاه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق، ويُعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4- لا تمارس الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، حرصًا على سيولة حركة المرور.
5- ينصح بعدم تغيير اتجاه السير فجأة، دون الإشارة الدالة على ذلك.
6- ينصح بعدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
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