شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة للمرور تقدم 6 إرشادات لقائدي السيارات.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، بعض الإرشادات للقيادة الآمنة، وجاءت كالآتي:

1- لا تتجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تُعرضك والآخرين للخطر.

2- لا تتخط السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

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3- السير عكس الاتجاه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق، ويُعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4- لا تمارس الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، حرصًا على سيولة حركة المرور.

5- ينصح بعدم تغيير اتجاه السير فجأة، دون الإشارة الدالة على ذلك.

6- ينصح بعدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.