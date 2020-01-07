شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع مجهودات «التدريب المهني» للحفاظ على المهن الحرفية والبيئية من الانقراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة للتدريب غير النمطي والحفاظ على المهن الحرفية والبيئية غير التقليدية، وذلك بهدف الحفاظ على المهن من الانقراض، ولتوفير فرص عمل للفتيات وإقامة مشروعات صغيرة، فضلا عن التدريب على مهنة صيانة وإصلاح وصيانة الطاقة الشمسية.

وشدد «سعفان» على أن هذا التدريب من أجل التشغيل وإقامة مشروعات صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا.

وقال الوزير: «إن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية على المهن المختلفة، والتي تتطلبها سوق العمل للحفاظ عليها وتتميز بها المحافظة بتوافر الخامات البيئية بها».

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وأشار إلى أنه يتم حاليًا أيضًا تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس وتستمر لمدة شهرين، فضلًا عن دورة أخرى بنفس العدد وعلى نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البندر، وتهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية، حيث يتم استخدام مخلفات النخيل وهي من المهن التي تقبل عليها الفتيات نظرا لجمال هذه المهنة، لتشجيعهن على إقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهنة من الانقراض، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بجزء كبير في حل مشكلة البطالة.

وأوضح أن المديرية تقوم أيضا بالتدريب على مهنة صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب من الذكور بمركز ومدينة الفرافرة، حيث إن اتجاه الدولة حاليا استخدام الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية التي تقام حاليا بالمحافظة تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، ومن هنا يتم تنفيذ تلك البرامج لتوفير العمالة المدربة لتلك المهنة التي تحتاجها سوق العمل.

وفي نفس السياق، قال أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد: «إنه بجانب هذه الدورات تقام دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لنحو 15 متدربا ومتدربة»، مؤكدًا أن هذه البرامج كلها تقدم بالمجان للشباب والفتيات تنفيذًا لتوجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء محمد الزملوط.

ويقوم مدير المديرية بصفة مستمرة بتفقد مراكز التدريب لمتابعة الدورات التدريبية، ومنها على الوحدات المتنقلة التي يتم التدريب بها على مهنة التفصيل، والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والتركيبات والسباكة الصحية، تمهيدا لمنح الثلاثة الأوائل ماكينة خياطة لكل متدربة وشنطة معدات لكل متدرب من الذكور.

وكشف «طليب» عن أن محافظ الوادي الجديد تشجيعا للمتدربات منح الثلاث الأوليات مكافأة مالية، حيث تحصل الأولى على مبلغ 3000 جنيه، والثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، تحفيزًا لهن، كما وجه بضرورة الاستفادة من المتدربات ومساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة لهن.

التدريب علي مهن الأرابيسك والسجاد والكليم ومخلفات النخيل

التدريب علي مهن الأرابيسك والسجاد والكليم ومخلفات النخيل

التدريب علي مهن الأرابيسك والسجاد والكليم ومخلفات النخيل

التدريب علي مهن الأرابيسك والسجاد والكليم ومخلفات النخيل

التدريب علي مهن الأرابيسك والسجاد والكليم ومخلفات النخيل

التدريب علي مهن الأرابيسك والسجاد والكليم ومخلفات النخيل