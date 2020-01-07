شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نصيحة للقيادة الآمنة في الشبورة المائية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، عن بعض الإرشادات للقيادة الأمنة في وجود الشبورة المائية على الطريق.

وفيما يلي بعض الإرشادات والنصائح للقيادة الآمنة:

1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

2- أضئ جميع أنوار سيارتك، بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

4- افتح زجاج سيارتك درجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر.

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7- استخدم آلة التنبية علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

13- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

14- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

15- عند وجود اعطال او لا قدرالله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000