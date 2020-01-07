شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: صرف 5.2 مليون جنيه منحة لـ10 آلاف من «العمالة غير المنتظمة» بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفًا و500 جنيه مِنحة لنحو 10 آلاف و517 عاملًا غير منتظم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة.

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وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقًا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة.

وأشار خالد المصري، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقًا للبروتوكول الموقّع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.