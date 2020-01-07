شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للمرور» تقدم 5 إرشادات للقيادة الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، بعض الإرشادات للقيادة الآمنة، في ظل سوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية.

وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات للقيادة الآمنة:

1- السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

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2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث، يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000