محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التهنئة للأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارته لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بمدينة الجيزة.

وخلال كلمته، قدم محافظ الجيزة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحضور، معبرًا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال.

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وقال راشد، إن «زيارة السيد المسيح عليه السلام لمصر نشرت البركة والرخاء»، مؤكدًا أن الشعب المصرى سيظل نسيجًا واحدًا نحو البناء والازدهار.

من جانبه، رحب الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة وتوابعها، بوفد المحافظة، مهنئًا الشعب المصرى بكل طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ، خلال الزيارة، اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابى، نائب المحافظ للمراكز والمدن، وهند عبدالحليم، نائب المحافظ لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلون عن المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بالجيزة.

محافظ الجيزة يهنىء الأقباط الارثوذوكس بعيد الميلاد المجيد‎