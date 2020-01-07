شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: «نحتفل بعيد الميلاد وكلنا مرفوعو الهامة لشعورنا أننا جسد واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن مصر عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح لتهنئة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والإخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والقيادات الأمنية بالمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السروي، مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري، وعددٍ من نواب البرلمان ووكلاء الوزارات وأعضاء المجلس التنفيذي ورجال الدين الإسلامي.

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أضاف المحافظ أن وحدة الشعب المصري ستظل صامدة أمام كل محاولات التأثير على نسيج هذا الوطن المتماسك، مؤكداً أن الوقت الراهن يحتاج من الجميع إلى الاتحاد والترابط والعمل والاجتهاد من أجل مستقبل أفضل واعد لمصرنا الغالية.

ومن جانبه، أكد نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، أن الأعياد تمثل محطات للراحة، نستلهم منها الطاقة الإيجابية من الفرح والقوة والأمل ونفرغ الهموم والمشقة لاستكمال مسيرة الحياة، مشيراً إلى أن الأعياد تؤكد وتبرهن أن الإنسان مُحب ومقبل على الحياة ليسعى ويجتهد ويزرع ويحصد ويدرس وينجح ويعمل ويبدع ويطور ويجدد ويبحث دائماً عن أسباب الفرح والسعادة.

وقال: «اليوم نحتفل بعيد الميلاد المجيد وكلنا مرفوعو الهامة لشعورنا جميعاً أننا جسد واحد، مؤكداً أن الوطنية ضد الطائفية، واليوم ننتصر على العقول المجرمة والكارهة ونتكاتف خلف رئيس جمهوريتنا لبناء مصرنا الغالية، فهو مشارك رئيسي معنا في كل احتفالاتنا المختلفة».