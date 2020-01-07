متحدث النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

زار وفد من حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الثلاثاء، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وقال حسب الله، في بيان اليوم، إن الشعب المصري يحتفل بجميع طوائفه بعيد الميلاد المجيد، ليكون أكبر رد ورسالة خارجية للعالم أجمع لمن يتوهم للحظة أن يريد النيل من مصر ويستطيع أن يؤثر على طوائف الشعب المصري.

وأشاد برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاحتفال بعيد الميلاد مساء أمس، والتي وجهه فيها رسائل طمأنة للشعب المصري لما يحاك ضد الوطن من مخاطر وتهديدات.