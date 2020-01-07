وزير الأوقاف: دورنا استرداد الخطاب الديني من مختطفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن دورنا أن نسترد الخطاب الديني من مختطفيه، وأن نرد الناس إلى صحيح الدين ردًّا جميلًا، ونواجه التسيب والانحلال الأخلاقي، و نواجه الإرهاب والفكر المتطرف.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في الاجتماع الـ44 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، الذي عقد الثلاثاء، بمكة المكرمة.
وأشاد وزير الأوقاف، بقرار رابطة العالم الإسلامي في إدانة التدخل التركي في الشأن الليبي.
حضر اجتماع المجلس الأعلى للرابطة، ممثلين من 60 دولة، بحضور مفتي المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء بها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وعبد الله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي، والشيخ عبد الرحمن السديس ، المشرف على الحرمين الشريفين.
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