"صناعة النواب": رئيس الوزراء لديه توجه واضح لدعم الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، يساهم في تسريع حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأضاف "عامر"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء، لديه توجه واضح لدعم الاستثمار، خاصة مع إعلانه التحضير للقاء كبار المستثمرين في كافة القطاعات، ليسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار.

وتابع: "اللجنة الوزارية تعمل على إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، وغير ذلك، بما يساهم في زيادة دعم الاستثمار".