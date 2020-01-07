كاترين صفر والقاهرة 10.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 8 يناير 2019 (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 09 14

طنطا 07 14

دمنهور 09 15

الإسكندرية 09 15

بلطيم 10 15

مطروح 07 14

السلوم 08 14

سيوة 04 14

بورسعيد 10 16

دمياط 10 15

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 11 16

السويس 11 16

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 17

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نخل 03 15

نويبع 14 17

طابا 08 15

كاترين 00 10

الطور 08 18

شرم الشيخ 11 20

الغردقة 08 19

مرسى علم 09 19

الفيوم 10 16

بنى سويف 09 16

المنيا 08 16

أسيوط 06 16

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 05 17

أسوان 07 18

أبوسمبل 06 17

الوادى الجديد 03 17

شلاتين 14 21

ابو رماد 15 20

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 19