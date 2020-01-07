لتهنئته بعيد الميلاد.. وزير الداخلية يزور البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية في العباسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة، وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيداً بالدور الوطني المُشرف للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن، مؤكداً أن التاريخ المصري يحفل بالعديد من الوقائع والأحداث التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها، حيث كانت دائماً في مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب المصري والنيل من وحدة النسيج الوطني، التي استهدفت زعزعة أمن الوطن واستقراره.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالجهود المٌضنية التي يبذلها رجال الشرطة وتضحياتهم العظيمة في مواجهة تحديات المرحلة الحالية، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.