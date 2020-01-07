القبض على عاطل لحيازته مخدرات بقصد الاتجار بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بمنطقة السحر والجمال، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية (قطاع الأمن العام – مديريات أمن "الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية" – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – قطاع الأمن المركزي) في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية) لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (150 جرام لمخدر الحشيش - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.