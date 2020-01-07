مصر | شلل مروري بكورنيش المعادي نتيجة سقوط شجرة

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تسبب سقوط شجرة بكورنيش المعادي، في تباطؤ حركة السير في منطقة المعادي المتجه إلى طريق الكورنيش، حيث سقطت الشجرة في شارع 79 للقادم من ميدان سوارس نحو الكورنيش.

ونصح رجال المرور، قائدي السيارات، باستخدام كوبري طرة في الوقت الحالي، والذي يشهد انتظاما مروريا.

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا بسقوط شجرة كبيرة أمام طلعة كوبري كورنيش النيل بالمعادي.

وأدى ذلك إلى تباطؤ حركة السير في شارع 79 القادم من ميدان "سوارس" نحو الكورنيش، وجرى التنسيق مع حي المعادي، وجار رفع أثار الشجرة من الطريق، وتنظيم حركة المركبات.