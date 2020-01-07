مصر | وزير الداخلية يشيد بالدور الوطني للكنيسة في نشر التسامح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يشيد بالدور الوطني للكنيسة في نشر التسامح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لها وجميع المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وأعرب وزير الداخلية، عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح بين أبناء الوطن كافة.

وقال إن التاريخ المصري، يحفل بالعديد من الوقائع والأحداث التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها، حيث كانت دائمًا في مقدمة الصفوف لمواجهة محاولات بث الفرقة كافة، بين أبناء الشعب والنيل من وحدة النسيج الوطني، التي استهدفت زعزعة أمن الوطن واستقراره.

ومن ناحيته، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بالجهود المٌضنية التي يبذلها رجال الشرطة وتضحياتهم العظيمة في مواجهة تحديات المرحلة الحالية.

ونوه بتكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بربوع الوطن كافة.