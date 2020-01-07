مصر | ضبط 4 قضايا تهرب جمركي بقيمة 800 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 قضايا تهرب جمركي بقيمة 800 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج.

ومن أبرز تلك النتائج:



أولا: في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، وهواتف محمولة، ومواد غذائية، وعقاقير طبية، بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 800 ألف جنيه.

ثانيا: في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، تم ضبط قضية تهريب أقراص مخدرة.

ثالثا: في مجال الأمن العام، تم ضبط 33 قضية، مزاولة مهنة بدون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، ودخول دائرة جمركية من دون تصريح، ومخالفات مسطح مائي، وسلاح أبيض، وانتحال صفة.

رابعا: في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 1078 مخالفة مرورية متنوعة.

خامسا: في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 243 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

