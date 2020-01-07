مصر | ‏ضبط عاطل بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الحشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏ضبط عاطل بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الحشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قطاع الأمن العام في مديريات أمن "الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع الأمن المركزي، وخصوصًا بالمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان بمنطقة السحر والجمال، في ضبط أحد الأشخاص عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



ضبط وبحوزته 150 جرام لمخدر الحشيش وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري الإستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

