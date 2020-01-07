مصر | ضبط مدير شركة في مطروح بحوزته 85 ألف قرص تامول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير شركة في مطروح بحوزته 85 ألف قرص تامول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إلقاء القبض علي أحد الأشخاص مدير شركة لتجارة المواد البترولية، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، لإتجاره بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 85000 قرص لعقار "التامول" المخدر ومبلغ مالي - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 6،000،000 - ستة ملايين جنيه تقريبًا.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

