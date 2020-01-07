مصر | ضبط 50 قطعة سلاح ناري و132 قضية مخدرات خلال يوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 50 قطعة سلاح ناري و132 قضية مخدرات خلال يوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت الحملة، خلال 24 ساعة عن تحقيق التالي:

أولا: في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 50 قطعة سلاح ناري، بحوزة 40 متهما وذلك على النحو التالي: بندقية آلية، 12 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 31 فردا محليا، 125 طلقة مختلفة الأعيرة، و205 قطعة سلاح أبيض.

ثانيا: في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 51545 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 161 حكم جناية، 16061 حكم حبس جزئي، 3066 حكم حبس مستأنف، 25203 حكم غرامة 7054 حكم مخالفة.

ثالثا: في مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية، تم ضبط 4 تشكيلات، ضمت 12 متهما، ارتكبوا 11 حادثا متنوعا.

رابعا: في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 132 قضية مخدرات بحوزة 148 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 1،865 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،597 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيروين وزنت 977 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 470 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 340 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 886 جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 655 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 2،360 كيلو جرام، عدد 1613 قرصا مخدرا.

خامسا: في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 17 متهما.

سادسا: في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 11 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

سابعا: في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 306 دراجات نارية مخالفة.

ثامنا: في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 25329 مخالفة مرورية.

تاسعا: في مجال فحص السائقين، تم فحص 91 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

شنت وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن وعلى مستوى الجمهورية، اليوم، العديد من الحملات الأمنية المكبرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

