مصر | ضبط شخصين بالغربية لتزويرهما سجلا تجاريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بالغربية لتزويرهما سجلا تجاريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لبنك بطنطا،

وبلغت قيمة القرضين، 200،000، لكل منهما لتمويل شراء سيارتين، وتمكنا بموجبهما من صرف القرضين المشار إليهما وشراء سيارتين، وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين عدم وجود سجل تجاري باسم المذكورين.

ألقت مباحث الأموال العامة، وسط الدلتا، القبض على صاحب مصنع نسيج، وأخرى حاصلة على دبلوم، مقيمان بمحافظة الغربية، لتقديمهما لأحد سجلين تجاريين "مزورين"للحصول على قرضين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وحصولهما على السجلين التجاريين المزورين من أحد الأشخاص مندوب قروض سابق بالبنك ذاته، "له معلومات جنائية"، جارٍ ضبطه، مقابل حصوله على مبلغ خمسة آلاف جنيه من قيمة كل قرض.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

