مصر | ضبط تاجر ذهب بحوزته عملات أجنبية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر ذهب بحوزته عملات أجنبية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت إدارة مباحث الأموال العامة، صاحب محل مصوغات ذهبية، كائن بمنطقة شارع المحطة بالجيزة، ومقيم بالعنوان ذاته، سبق اتهامه في 4 قضايا، لمزاولته نشاطا غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم المذكور، وضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المحل الخاص به، وبحوزته 2،480.000 مليون جنيه مصري، وعملات أجنبية أخرى، وماكينة لعد النقود.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار.

