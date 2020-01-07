مصر | القبض على سائقان لقتلهم سائق "توك توك" بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على سائقان لقتلهم سائق "توك توك" بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من القبض علي شخصين لقتلهم سائق "توك توك" وإلقاء جثته بالطريق.



وبدءت الواقعة حين تبلغ للمركز بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص للمركز وقرر بتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بالـ "توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.



و اسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، عن ضبط مرتكبى الواقعة، وهم سائقان لهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بدافع السرقة، وفى سبيل ذلك إستقلا مركبة "التوك توك" مع المجنى عليه بزعم توصيلهما لإصطحاب أحد أصدقائهما، وأثناء سيرهم قاما بخنقه بالشال الذى يرتديه فأوديا بحياته، وقاما بتكبيل يديه بذات الشال ورباط الحذاء الخاص به، وإلقائه بمكان العثور وإستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا، وتم بإرشادهما ضبط "التوك توك" بمسكن شقيق أحدهما (جزار - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية)، وبمواجهته إعترف بأنه من متحصلات واقعة سرقة كما أرشد أحدهما عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

