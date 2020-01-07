مصر | كشف ملابسات اختطاف سائق بالقاهرة ومساومة أهليته على دفع مبلغ لإطلاق سراحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات اختطاف سائق بالقاهرة ومساومة أهليته على دفع مبلغ لإطلاق سراحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلان لارتكبهما واقعة اختطاف سائق ومساومة أهله على دفع مبلغ مالي.



وبدأت التحريات حيت تبلغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، بغياب نجله ويعمل سائق، عقب خروجه من مسكنهما مستقلًا سيارته "ربع نقل"، وتلقيه إتصال هاتفى من رقم "حدده" طلب خلاله المتصل مبلغ 10آلاف جنيه نظير إطلاق سراح إبنه والسيارة، وإتفق معه على التقابل بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم.

و عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بذات المنطقة المتفق عليها، أسفرت إحداها عن ضبط مرتكبى الواقعة عاطلان، "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم.



وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة حال استقلالهما السيارة رفقة المتغيب بزعم الإستعلام منه عن أحد الأماكن، وعقب ذلك قاما بالتعدى عليه بالضرب وإصطحباه كرهًا عنه وأجبراه على توقيع 3 إيصالات أمانة وعقد بيع السيارة، وإحتجازه داخل الشقة سكن المتهم الأول، ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية نظير إطلاق سراحه وإعادة السيارة، وتم بإرشادهما تحرير المختطف كا أرشدا عن الإيصالات والسيارة المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

