أخبار مصر | وزيرة التضامن: تحويل 369 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: تحويل 369 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن أنشطة مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل عن الفترة من يونيو 2018 إلى نوفمبر 2019، وتضمن الإنجازات التي تحققت وآليات العمل بالمشروع والرؤية المستقبلية.

وأكد التقرير على أن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين المستفيدين من برنامج تكافل ينفذ فى 10 محافظات شملت "المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة"، والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرا، ويستهدف 1،148،861 أسرة من السيدات في سن الإنجاب، حيث يتم التنفيذ من خلال 108 جمعية أهلية.

وحول تنفيذ حملات طرق الأبواب والطلب على خدمات تنظيم الأسرة، أشار التقرير إلى أن المشروع خلال الفترة المشار إليها قام بتنفيذ 2 مليون 413 ألف زيارة طرق أبواب وتحويل 369،668 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة كما قام بتنفيذ 3640 ندوة مع الفئات المستهدفة شارك فيها لحضور345،225 رجل وسيدة.

وحول العمل على تأهيل العنصر البشرى، قام البرنامج بتطوير دليل للمثقفة المجتمعية "دليل طرق الأبواب" والذي يعمل على تصحيح المفاهيم الإجتماعية والثقافية والدينية والصحية الخاطئة التي تدفع إلى زيادة الإنجاب وموازيًا لذلك قام ببناء قدرات 1142 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتدريبهن على تنفيذ الدليل.

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وعن تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، أوضح التقرير أنه تم تطوير وتجهيز 33 عيادة تنظيم اسرة تابعة للجمعيات الاهلية بالمناطق المحرومة من الخدمة، حيث أستفاد من هذه العيادات 35،712 سيدة، وجاءت محافظة بنى سويف فى مقدمة المحافظات المستفيدة من عمليات تطوير عيادات تنظيم الاسرة بإجمالي 6 عيادات و10،309 مستفيدة ترددت عليها.

وحول آليات التوعية أشار التقرير إلى إطلاق حملة "السند مش في العدد" والتى قام بها الفنان أكرم حسنى وبلغت نسبة المشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي للحملة الأولى 30 مليون مشاهدة وللحملة الثانية ما يزيد على 20 مليون مشاهدة كما تم إنتاج وإذاعة وبث عدد من البرامج الاذاعية لإيضاح صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الاجتماعية والثقافية المغلوطة تجاه تنظيم الاسرة، كما شهد المشروع تنفيذ 20 عرضا من مسرح الشارع بحضور 7،350 مستفيد، وذلك في إطار كوميدي خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حيث نفذت العروض في القرى والمراكز التي يعمل بها المشروع وقام بها طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وعن الرؤية المستقبلية للمشروع أوضح التقرير أنه جارى تجهيز 32 عيادة تنظيم أسرة إضافية وبناء قدرات 1000 متطوعة جديدة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتدريبهن على تنفيذ زيارات طرق الابواب من واقع دليل المثقفة المجتمعية إضافة إلى إتخاذ الاستعدادات للبدء فى حملات توعية بحي الاسمرات (ندوات ومسرح شارع) وتنفيذ عروض غير مباشرة بالمحافظات المستهدفة.