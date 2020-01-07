أخبار مصر | وكيل "عربية النواب": أرودعان لن ينجح في "دعشنة" ليبيا

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بإدانة المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي وبالإجماع، التدخل التركي في الشأن الليبي.

وانعقد المجلس، في مكة في دورته الرابعة والأربعين، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

المجلس أدان بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد التركي وتدخله السافر في الشأن الليبي.



وقال "أباظة"، إنه يجب على جميع المنظمات الإقليمية والدولية أن تسلك طريق المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، لتكوين رأي عام عالمي ضد سياسات النظام التركي الإرهابي، ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مثل هذه المواقف تدعم المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والشعب الليبي الشقيق، في مواجهة دواعش ومرتزقة الطاغية رجب طيب أردوغان.

واختتم بأن ليبيا ستكون مقبرة لكل الغزاة والموالين لأردوغان، وعصابته الإرهابية، وأن أرودعان لن ينجح في "دعشنة" أو "تتريك" ليبية.