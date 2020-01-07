أخبار مصر | وكيل "عربية النواب": أرودعان لن ينجح في "دعشنة" ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "عربية النواب": أرودعان لن ينجح في "دعشنة" ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانعقد المجلس، في مكة في دورته الرابعة والأربعين، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وقال "أباظة"، إنه يجب على جميع المنظمات الإقليمية والدولية أن تسلك طريق المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، لتكوين رأي عام عالمي ضد سياسات النظام التركي الإرهابي، ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مثل هذه المواقف تدعم المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والشعب الليبي الشقيق، في مواجهة دواعش ومرتزقة الطاغية رجب طيب أردوغان.
واختتم بأن ليبيا ستكون مقبرة لكل الغزاة والموالين لأردوغان، وعصابته الإرهابية، وأن أرودعان لن ينجح في "دعشنة" أو "تتريك" ليبية.