أخبار مصر | متحدث البرلمان يزور البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يزور البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من قيادات حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وضم الوفد كلا من اللواء حسن ناجي، نائب رئيس الحزب، ورامي زهدي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، ومؤمن سيد أمين الإتصال السياسي بالحزب، ومنير حليم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة أمينة رشاد، رئيس لجنة البحث العلمي بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة، وحنان وجدى رئيس اللجنة الاقتصادية، وجورج فهمي أمين لجنة المواطنة، وأسماء دهمان أمين سر وعضو المكتب التنفيذي بأمانة العلاقات الخارجية، والشيخ إسماعيل عابدين الأمين المساعد للجنة المواطنة بالحزب.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن الشعب المصري يحتفل اليوم بجميع طوائفه بعيد الميلاد المجيد، وفيه نتبادل التهاني والمعايدات الاجتماعية مع الأخوة الأقباط فهو أكبر رد ورسالة خارجية للعالم أجمع لمن يتوهم للحظة أنه يريد النيل من مصر ويستطيع أن يؤثر على طوائف الشعب المصري، مشيدًا برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاحتفال بعيد الميلاد مساء أمس، والتي وجهه فيها رسائل طمآنينة للشعب المصري لما يحاك ضد الوطن من مخاطر وتهديدات.