أخبار مصر | 5 رسائل برلمانية للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 رسائل برلمانية للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الأخوة الأقباط، اليوم الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد، ومن مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة في مصر، هو ترديد الترانيم الخاصة في الكنائس، بالإضافة إلى تناول عشاء عيد الميلاد، ووضع شجرة عيد الميلاد، وتبادل الهدايا فيما بينهم وخاصة بين الأطفال، وحرص نواب البرلمان على توجيه العديد من الرسائل للأخوة الأقباط في تلك المناسبة.

الأخوة والمحبة هما ركيزة المجتمع المصري



من جانبه، هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا:"الأخوة والمحبة هما ركيزة المجتمع المصري بنسيجه الواحد"، وتابع: "الوطن يحتاجنًا جميعًا لكي نتكاتف لنهضته". من جانبه، هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا:"الأخوة والمحبة هما ركيزة المجتمع المصري بنسيجه الواحد"، وتابع: "الوطن يحتاجنًا جميعًا لكي نتكاتف لنهضته". وأكد عابد، أنه بعد استحقاق الدستور، الذي شارك في نجاحه الجميع، وأثبت المصريون جميعا، بقوتهم وعزمهم أمام العالم على تخطي الصعاب، وأن سمة الشعب المصري هي الاتحاد والتسامح عبر العصور. لا فرق فيهم بين مصري وآخر



وفي نفس السياق، هنأ النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد قائلا:"المصريين نسيجًا واحدًا لا فرق فيهم بين مصري وآخر". وفي نفس السياق، هنأ النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد قائلا:"المصريين نسيجًا واحدًا لا فرق فيهم بين مصري وآخر". وتمنى أبوالعلا، أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين، مُؤكدًا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين لا أحد يستطيع أن يقترب منها، مُشيرًا إلى أن المصريين أخوة وعلاقتهم نموذجًا حسنًا للتآخي والمحبة ولا يمكن التأثير عليها. Advertisements القيم النبيلة تجمعنا نحو تقدم بلادنا



وقدم النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التهنئة لجميع الأخوة الأقباط، قائلا:"مصر وأبناءها بخير، ولا يستطيع أحد النيل من وحدة مسلميها وأقباطها، فهم نسيج واحد لمجتمع مصري عريق ومتماسك يتمتعون جميعًا بكامل حقوق المواطنة كمصريين". وقدم النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التهنئة لجميع الأخوة الأقباط، قائلا:"مصر وأبناءها بخير، ولا يستطيع أحد النيل من وحدة مسلميها وأقباطها، فهم نسيج واحد لمجتمع مصري عريق ومتماسك يتمتعون جميعًا بكامل حقوق المواطنة كمصريين". وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القيم الروحية النبيلة تجمعنا لتعزيز سعينا المشترك صفًا واحدًا، نحو تحقيق الاستقرار والأمان والتقدم في مصر والعالم أجمع. المسلمين والأقباط نموذج يحتذى به في التسامح والانتماء



كما هنأ المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأقباط قائلا:"تبقى مصر بنسيجها الوطني مسلمين وأقباطًا نموذجًا يحتذى في التسامح والانتماء والولاء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر وسعًا أو جهدًا في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية، التي تفخر بها مصر عبر كل العصور. كما هنأ المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأقباط قائلا:"تبقى مصر بنسيجها الوطني مسلمين وأقباطًا نموذجًا يحتذى في التسامح والانتماء والولاء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر وسعًا أو جهدًا في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية، التي تفخر بها مصر عبر كل العصور. مشاركة المسلمين في احتفالات الأقباط تعكس عظمة المصريين