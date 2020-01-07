أخبار مصر | عاجل.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى العراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن باسم عبد الكريم، المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، تعليق رحلات شركة مصر للطيران، المتجهة إلى بغداد، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات، ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وقال "عبدالكريم"، إن ذلك جاء نظرًا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية.



وأوضح أن وزارة الطيران المدني، تتابع الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

ولفت إلى أنه يرجى من عملاء شركة مصر للطيران، مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات أو زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران.