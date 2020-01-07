أخبار مصر | وزير الأوقاف يشكر رابطة العالم الإسلامي على موقفا ضد تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يشكر رابطة العالم الإسلامي على موقفا ضد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر، لرابطة العالم الإسلامي والملكة العربية العربية السعودية ، والعلماء المشاركين، على موقفهم الرافض للتدخل التركي في ليبيا.

وأكد وزير الأوقاف، إجماع العلماء المشاركين، على إدانة الموقف التركي، والتدخل السافر في ليبيا، منددين بإقرار البرلمان التدخل العسكري في ليبيا.

وجاء ذلك بحضور ممثلين لنحو 60 دولة وعلى رأسهم مفتي المملكة العربية السعودية، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي، ورئيس وأمين عام مجمع الفقه، والشيخ السديس، المشرف على شئون الحرمين الشرفين، ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعشرات من كبار العلماء.