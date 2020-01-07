أخبار مصر | بالميسترال والفرقاطة والغواصة.. القوات البحرية تؤمن حدود مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالميسترال والفرقاطة والغواصة.. القوات البحرية تؤمن حدود مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت القوات المسلحة، خلال السنوات القليلة الماضية، أن تطور من إمكانياتها العسكرية، وأن تزود قوتها البحرية، بأحدث الأساليب والنظام التسليحية على مستوى العالم، وأن تضم مجموعة من القطع البحرية المقاتلة التي تساعدها على تأدية المهام القتالية كافة، بكفاءة تساعدها على تأمين ثرواتها ومواردها الطبيعية في البحرين الأحمر والمتوسط.

ويأتي على رأس القطع المميزة، التي انضمت للقوات البحرية المصرية، السفينة الحربية طراز "ميسترال" والتي تعد من أحدث حاملات الهليكوبتر على مستوى العالم، وتحتوي على مركز عمليات متكامل ولها القدرة على تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات والأفراد المقاتلين بمعداتهم، مع وجود سطح طيران مجهز لاستقبال الطائرات ليلًا ونهارًا.

وتتمثل قدرات حاملة الطائرات "ميسترال" في أنها قادرة على تحميل من 450 إلى 700 فرد بمعداتهم طبقًا لمدة الإبحار، قادرة على تحميل وسائط الإبرار طراز LCM، وطراز (L- CAT) للإنزال السريع، وتوجد بالسطح السفلي المائي لنقل الأفراد والمدرعات والدبابات.

كما أن السفينة مجهزة للعمل كمستشفى بحري، حيث إن أقسام المستشفى منتشرة على مساحة 750 مترًا مربعًا، وتستوعب "غرفتي عمليات وغرفة أشعة إكس وقسما خاصا بالأسنان"، وأحدث جيل من المساحات الإشعاعية، و69 سريرًا طبيًا إلى جانب القدرة على إخلاء حتى ألفي فرد طبقًا للمساحة المتيسرة، بإجمالي مساحة 2650 مترًا مربعًا.

كما دُعِمت القوات البحرية، بالفرقاطة "سجم الفاتح"، والتي تعد من الوحدات الشبحية الجديدة التي تمثل إضافة نوعية كبيرة لقواتنا البحرية، ودعما لقدرتها على حماية الأمن القومي المصري، ويبلغ طولها 103 أمتار، وقادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، بسرعة تصل إلى 25 عقدة، وهي واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها.

أما الفرقاطة "تحيا مصر"، فيبلغ طولها 142 مترًا، ووزنها 6000 طن، وتعد قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات، وفيها مهبط للمروحيات وصواريخ أرض– جو، وأخرى مضادة للسفن، إضافة إلى 19 طوربيدا وأربعة رشاشات، والفرقاطة "مشروع مشترك بين فرنسا وإيطاليا"، وهي من الجيل الجديد من الفرقاطات وترمز "فريم" إلى عبارة "الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام".

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وأهم ما يميز الفرقاطة أنها تتمتع باستقلالية كبيرة في قطع المسافات، ما يجعلها من الفرقاطات التي تصل إلى ما يسمى "عسكرية المياه الزرقاء"، وقدرتها الفائقة في الوقت نفسه، على حمل صواريخ ذات فعالية عالية جدًا، مثل صواريح "إستر" للدفاع الجوي، وصواريخ "إيكزوسيت" الفرنسية ذات المدى الكبير، وهي صواريخ شهيرة استعملت في تدمير سفينة حربية بريطانية من طرف الأرجنتين في حرب "المالوين"، إلى جانب "طوربيدات" لحرب الغواصات.

الفرقاطة "الفاتح" طراز "جويند"، زادت من قوة القوات البحرية أيضًا، فقد تم بناؤها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز في فرنسا، وذلك في موقع الشركة المُصنعة بمدينة "لوريان" الفرنسية نشر المركبات من دون طيار، وطائرات من دون طيار تحت الماء.

ويبلغ وزن الفرقاطة 2500 طن، وطولها 105 أمتار، وتقدر سرعتها القصوى بـ5.5 كيلو متر في الساعة، ومداها الأقصى 9000 كيلو متر في الساعة وتقدر فترة بقائها في البحر بنحو 3 أسابيع، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 80 فردًا، وتتميز بمنظومة رصد قتالية متكاملة مضادة للسفن والطائرات والغواصات، وتحتوي على رادار ثلاثي الأبعاد ثنائي الإشعاع، من إنتاج شركة "طاليس" الفرنسية، يبلغ مداه 250 كيلو مترا.

ويمكنها للفرقاطة، تتبع 500 هدف في وقت واحد، وتعمل أيضًا كرادار تحكم نيراني، لتوجيه الصواريخ المضادة للطائرات وتمتلك الفرقاطة منظومة كهروبصرية وحرارية وذلك من أجل البحث والتتبع والتوجيه النيراني للأسلحة، وتتضمن أيضًا منظومة حرب إلكترونية متكاملة، والذي يقوم بمهمة الاستخبار الإلكتروني ضد موجات الرادار المُعادية، ويعمل على تحديد موقعها واتجاهها وخطورته، وهي مدعمة بنظام تسليح ضخم يُمكنها من تنفيذ المهام المطلوبة منها بكفاءة عالية.

وأخيرا الغواصة الألمانية طراز (2091400)، والتي تحمل اسم (S 43)، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية، وتعمل بمحركات الديزل والكهرباء، ويبلغ طولها 64.4 مترا، وسرعتها 21 كلم في الساعة وهي على السطح، مستخدمة محرك الديزل، بينما تزيد السرعة للضعف أسفل الماء مستخدمة المحرك الكهربائي الخاص بها.

الغواصة مزودة بصواريخ السطح "هيربون"، التي تعمل بجميع الأجواء وتستهدف السفن الضخمة، وهي من إنتاج شركة ماكدونيل دوجلاس الأمريكية، إضافة إلى الألغام البحرية وتمتلك الغواصة8 أنابيب عيار 533 ملم، تستطيع إطلاق 14 طوربيد بحري.

