أخبار مصر | نقل معلمين من التربية والتعليم للعمل بالشهر العقاري بالانتداب (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل معلمين من التربية والتعليم للعمل بالشهر العقاري بالانتداب (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المحافظات قد استقبلت خطاب هام وعاجل اليوم الثلاثاء من مجلس الوزراء، وقد تم تعميم هذا الخطاب على المديريات من بينهم مديريات التربية والتعليم وذلك لنقل معلمين إلى العمل بالشهر العقارى نظرًا للعجز الشديد فى الموظفين بالشهر العقاري والتوثيق وقد حصلت "الخليج 365" على نسخة من هذا الجواب.



وقالت المصادر أنه سيتم نقل المعلمين إلى العمل بالشهر العقاري، حيث كانت هذه مسابقة من قبل وقدم فيها عدة وزارات من بينهم التربية والتعليم، والمعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط سيتم نقلهم إلى العمل بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة كانت عن طريق الندب الكلى أو الجزئي.



وطلب مجلس الوزراء من الهيئات إتخاذ اللازم فى هذا الشأن والكتابة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لنقل الموظفين الذين تم اختيارهم إلى مصلحة الشهر العقارى وذلك فى موعد غايته 48 ساعة.