أخبار مصر | القوى العاملة: التدريب على مهن الأرابيسك ومخلفات النخيل لإنقاذهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: التدريب على مهن الأرابيسك ومخلفات النخيل لإنقاذهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد "سعفان" على أن هذا التدريب من أجل التشغيل، وإقامة مشروع صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا.
ونوه الوزير بأن مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية علي المهن المختلفة، والتي يتطلبها سوق العمل للحفاظ عليها وتتميز بها المحافظة بتوافر الخامات البيئية بها.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا -أيضا- تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس وتستمر لمدة شهرين، فضلا دورة أخرى بنفس العدد وعلي نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر، وتهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية.
وأوضح الوزير أن المديرية تقوم أيضا بالتدريب على مهنة صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب من الذكور بمركز ومدينة الفرافرة، حيث أن اتجاه الدولة حاليا استخدام الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التى تتميز بها محافظة الوادي الجديد.
وفي السياق نفسه، قال أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، إنه بجانب هذه الدورات تقام دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لنحو 15 متدربا ومتدربة، مؤكدا أن هذه البرنامج كلها تقدم بالمجان للشباب والفتيات تنفيذ لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء محمد الزملوط.
ويقوم مدير المديرية بصفة مستمرة بتفقد مراكز التدريب لمتابعة الدورات التدريبية، ومنها علي الوحدات المتنقلة التي يتم التدريب بها علي مهنة التفصيل، والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والتركيبات والسباكة الصحية، تمهيدا لمنح الثلاثة الأوائل ماكينة خياطة لكل متدربة وشنطة معدات لكل متدرب من الذكور.
وكشف "طليب" عن أن محافظ الوادي الجديد تشجيعا للمتدربات منح الثلاثة الأوائل مكافأة مالية، حيث يحصل الأول على مبلغ 3000 جنيه، والثاني 2000 جنيه، والثالث 1000 جنيه تحفيزا لهم، كما وجه بضرورة الاستفادة من المتدربات ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم.