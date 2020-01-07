أخبار مصر | القوى العاملة: التدريب على مهن الأرابيسك ومخلفات النخيل لإنقاذهما

وقال الوزير، إن وذلك بهدف الحفاظ على المهن من الانقراض، ولتوفير فرص عمل للفتيات وإقامة مشروعات صغيرة، فضلا عن التدريب على مهنة صيانة واصلاح وصيانة الطاقة الشمسية.

وشدد "سعفان" على أن هذا التدريب من أجل التشغيل، وإقامة مشروع صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا.

ونوه الوزير بأن مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية علي المهن المختلفة، والتي يتطلبها سوق العمل للحفاظ عليها وتتميز بها المحافظة بتوافر الخامات البيئية بها.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا -أيضا- تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس وتستمر لمدة شهرين، فضلا دورة أخرى بنفس العدد وعلي نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر، وتهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية.

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