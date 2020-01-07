أخبار مصر | رابطة العالم الإسلامي تدين التدخل التركي بليبيا

البرلمان التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي، بلجم هذا التصعيد التركي، وتدخله السافر في الشأن الليبي.

وأشاد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للاجتماع، بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع، نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركي السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، أكثر من مرة، أهمية هذا القرار وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.

