أخبار مصر | العاملون بـ"الخدمات الإدارية" تعلن تأيدها للرئيس السيسي ضد العدوان التركي في ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بـ"الخدمات الإدارية" تعلن تأيدها للرئيس السيسي ضد العدوان التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفي الدولة، تأييده الكامل لكل الإجراءات التي أصدرها مجلس الأمن القومي، والتي من شأنها الدفاع عن الدولة المصرية ودحر أي عدوان يستهدف أمن الوطن واستقراره.

وكان الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي، للتصدى لأي تهديد للأمن القومي المصري، أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض، يسمح بإرسال قوات تركية إلى الشقيقة ليبيا.

وأدانت إن النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، ولجانها النقابية في كافة أنحاء الجمهورية، بأشد العبارات التدخلات التركية في الشأن الليبى، وتعلن تفويضها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة والشرطة، من أجل الحفاظ على أمننا القومي والتصدي لأية تهديدات لأمن واستقرار الوطن.