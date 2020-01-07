أخبار مصر | العاملون بـ"النقل البري" يجددون تأييدهم للدولة ضد تهديدات النظام التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بـ"النقل البري" يجددون تأييدهم للدولة ضد تهديدات النظام التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأييدهم لقرارات مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التصدي لتهديدات النظام "الأردوغاني" بالتدخل العسكري في ليبيا، وذلك حماية للأمن القومي المصري.

وأعلن "المراغي" أن مليون عامل مشغل بالنقل البري، ومعهم 29 مليون أخرين بكل القطاعات يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة "مرتزقة أردوغان "واتخاذ كافة التدابير التي تحمي أراضينا ووحدتنا من "هوس وجنون" وأحلام " فتى تركيا الطائش" الطامع في ثروات البحر المتوسط والاستكشافات البترولية التي أصابته بـ"هيستريا" .

وقال "المراغي" أن المصريين عامة وفى القلب منهم العمال لن يقبلوا أى معتد يتحرك على حدودهم في وقت تمتلك فيه الدولة المصرية قوى عسكرية كبرى مؤكدا أن أمن وسلام مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض أو الدبلوماسية وأننا جميعًا مصطفين ونساند الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة ورجال الشرطة فى الزود عن الوطن وحدوده ومكتسباته.

وشدد "المراغى" على أن موافقة البرلمان التركى بدخول قوات عسكرية الى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي انتهت صلاحيتها هو تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلى للدولة الليبية ..رافضا "النهج العدائى" الذي يتخذه الرئيس التركي رجب "شر" أردوغان تجاه دول المنطقة ضاربا بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط.