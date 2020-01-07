أخبار مصر | "العاملين بالمالية والجمارك": فساد رئيس مصلحة الضرائب تمثله فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العاملين بالمالية والجمارك": فساد رئيس مصلحة الضرائب تمثله فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة عادل عبدالفضيل أحمد، إن واقعة فساد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، لا تمثل سوى صاحبها فقط.

وأضافت أنها تؤيد كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية، وجهات التحقيق في ردع أي محاولة فساد أو خروج عن الشرعية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ومقدرات الشعب المصري تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت النقابة، أنها تابعت مع جميع اللجان النقابية التابعة لها، بيان هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة فساد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، وأكدت هذه الواقعة لا تمثل سوى صاحبها فقط.

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وأشارت إلى أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية، خلال الأعوام الأخيرة من تطوير وإجراءات وحوكمة، أدت إلى تعظيم الحصيلة الضريبية وزيادة معدلات النمو لم يسبق لها مثيل من قبل في عهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة، فهى إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة.

وأبدت ثقتها بجميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية وتثمن النقابة قرار وزير المالية باختياره بتكليف رضا عبدالقادر رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية وأن الواقعة المشار إليها ببيان هيئة الرقابة الإدارية لا تمثل سوى صاحبها فقط.

وناشدت النقابة العامة، جموع العاملين بالمصلحة، البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل يمثلون "قضاة مال مصر" خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية، بذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى معدلات أداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالي الجاري، وتهيب بهم عدم الالتفات إلى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مصرنا الغالية.

وأهابت النقابة بكل وسائل الإعلام، توخي الحيطة والحذر والدقة عند تناول أي أخبار تخص منظومة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.