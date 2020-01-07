شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلق رحلاتها إلى بغداد 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مصر للطيران»، الثلاثاء، أنها ستعلق رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الأربعاء، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني هناك.

وأوضحت الشركة في بيان أن قرار تعليق الرحلات حتى يوم الجمعة اتخذ «حفاظا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة».