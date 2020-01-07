شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في زامبيا تشارك في احتفالات الكنيسة القبطية بلوساكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سفير مصر في زامبيا، أحمد مصطفى، وأعضاء السفارة في القداس الذي أقامته الكنيسة القبطية المصرية بالعاصمة لوساكا، بحضور راعي الكنيسة الأب إبراهام وعدد من أعضاء الجالية القبطية.

وألقى السفير أحمد مصطفى على الحضور رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أقباط مصر بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتمنياته لهم ولكل الشعب المصري بالتقدم والرفاهية.

كما أكد السفير المصري ما تمثله هذه المناسبة الجليلة من قيم سامية ومبادئ عظيمة، مشيرًا إلى أنها تجسد التلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء مصر داخل وخارج الوطن.