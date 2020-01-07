شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف وشدة الرياح وارتفاع الأمواج، توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، كما استمر غلق ميناء الصيد ببرج البرلس والبوغاز برشيد.

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