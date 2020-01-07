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شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة العالم الإسلامي» تدين بالإجماع التصعيد التركي وتدخله في شأن ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في اجتماعه، الثلاثاء، بمكة المكرمة، في دورته الـ44، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، بالإجماع، التصعيد التركي في تدخله في الشأن الليبي، كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد التركي وتدخله السافر في الشأن الليبي.
من جانبه، أشاد وزير الأوقاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للاجتماع بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع، نظرًا لتداعيات هذا التدخل التركي السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلام العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالكريم العيسي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، أكثر من مرة على أهمية هذا القرار وتركيز مجلس الرابطة عليه باعتباره من أهم المستجدات المعروضة على جدول أعمال المجلس.
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