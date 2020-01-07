شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق 28 شهرًا.. افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية افتتاح كنيس «ياهو حانبى» المعبداليهودى في الإسكندرية رسميًا، الجمعة المقبل، بعد انتهاء كافة أعمال الترميم التي استمرت عامين ونصف حيث بدأت في منتصف عام 2017 .

وأوضح «سمير» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أنه من المقرر أن يحضر الافتتاح الرسمي الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقرابة 25 سفيرًا أجنبيًا في مصر ورئيسا الطائفة اليهودية في الاسكندرية والقاهرة فضلًا عن قيادات وزارة الآثار.

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وأشار إلى أن أعمال الترميم للمعبدبلغت 68 مليون جنيه، حيث جرت الأعمال على يد خبراء الترميم بالوزارة ومن ميزانية الدولة حيث تم ترميم حوالى 25 شمعدانًا و15 نجفة والمذبح والمصلى والأسفار ولفائف التوراة، فضلًا عن الزخارف والعناصر الخشبية والنحاسية ونظم الإضاءة والتأمين والإنذار، مشيرًا إلى أن مشروع الترميم الخطورة شمل الأعمال التدعيم الإنشائي للمبني والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة وجاءت تكلفة مشروع ترميم المعبدمن داخل ميزانية المليار و270 مليون جنيه التي رصدتها الحكومة لترميم 8 مشروعات قومية بعدد من المحافظات.

وأشار إلى أن المعبدتبلغ مساحته الاجمالية 4200 متر مربع، وهو عبارة عن طابقين طابق للرجال وطابق للسيدات، ويحتوي على مكتبة مركزية قيمه يعود تاريخ بعضها إلى القرن الخامس عشر وعمرها يتجاوز 700 سنة، كما يضم المعبدصفوفًا من المقاعد الخشبية تسع لـ700 شخصاً، بالإضافة إلى صناديق من الرخام مخصصة لجمع التبرعات لليهود من الفقراء والمرضى وعدد من المكاتب الخاصة بالطائفة اليهودية التي قدّمت الخدمات إلى أبناء الطائفة.

ويقع المعبداليهودي (معبدالياهو حانبى) بشارع النبي دانيال ويعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية حيث يتعدى عمره 166 سنة وتم إنشائه في عام 1354 إلا أنه تعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر وأعيد بناؤه مرة ثانية في عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد على.

ويرجع تاريخ تشييد المعبدبشكله الحالي إلى عام 1881 ميلادية نسبة إلى كنيس يهودي ويقع في شارع النبي دانيال في وسط مدينة الإسكندرية، ويشتهر المعبدبأنه أقدم معابد اليهود في الشرق الأوسط على الإطلاق فقد بني على أنقاض معبدقديم تم تشييده عام 1354 ميلادية وتعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر.