شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: برامج تدريبية مكثفة لمقدمي الخدمة على تشغيل «التأمين الصحي» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء برنامج تدريبي مكثف للعاملين بمحافظة أسوان استعدادا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال النصف الثاني من 2020.

وأضافت «زايد» أنه يوجد خطة تدريبية موسعة لكل مقدمي الخدمة الصحية في مشروع التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، الأمر الذي يضمن تقديم خدمات (صحية وغير صحية) على مستوى متميز للمواطنين.

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من جهته، أكد الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي، ومساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، أن برنامج تدريب مقدمي الخدمة في محافظة أسوان يأتي استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ويشمل العديد من التدريبات لزيادة مهارات مقدمي الخدمة بالمشروع تركز أبرزها على تعريف العاملين بمديرية الشؤون الصحية بقانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية، وتدريبات على تحسين جودة المنشآت الصحية من خلال التدريب على كيفية عمل السياسات والإجراءات، وكيفية وضع خطط التحسين، وإدارة المخاطر، والتدريب على المعايير القومية لسلامة وأمان المريض، والتدريب على السلامة والصحية المهنية، كما تم تعريف مقدمي الخدمة بمحافظة أسوان وتدريبهم على المعايير القومية للسلامة وذلك لضمان إلمام جميع المنضمين للمنظومة بأساسيات الجودة وتقديمهم لخدمات طبية ذات جودة عالية تليق بالمصريين مع التركيز على طريقة تعامل مقدمي الخدمة مع متلقي الخدمة وفقا لأعلى الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وأشار السبكي، إلى أن الاستثمار في القوة البشرية في مشروع التأمين الصحي الشامل والعمل على رفع كفاءتهم من خلال التدريب المستمر وفقا لأعلى الممارسات العالمية سواء من خلال تدريبهم داخليا على يد عدد من الخبراء (الأجانب والمصريين) أو إرسالهم للتدريب في الخارج يأتي في إطار التكامل مع خطط الدولة في تأهيل كوادرها، بما يضمن مستقبل أفضل وخدمات أكثر تميزا في مصر.

والجدير بالذكر أنه تم تسجيل 301809 مواطن في محافظة أسوان، وفتح 75420 ملف عائلي من أصل 2030210 مواطن تم تسجيلهم في المنظومة في محافظات المرحلة الأولى الستة، وجاري العمل على إعداد 11 مستشفى و125 وحدة ومركز صحة أسرة لضمهم للمنظومة في محافظة أسوان.