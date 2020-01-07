شكرا لقرائتكم خبر عن «طلائع الإسكندرية» يحصدون 5 مراكز متقدمة بمسابقة «كنوز مصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن طلائع 5 مراكز شبابية في الإسكندرية حصدت المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة «كنوز مصرية».

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وأوضحت «الشريف» أن الفرق الفائزة بمراكز الشباب والطلائع في الشُعب الرياضية بالمرحلة السنية من ١٢ إلى ١٨ سنة، هي: مركزا الشلالات وسموحة بالمركز الأول (فن تعبيري)، ومركز شباب الحرمين مركز أول (كورال)، ومركز شباب الأنفوشي مركز ثانٍ (كورال)، ومركز شباب العمراوي مركز ثالث (فن تعبيري)، موجهة الشكر إلى إدارة الطلائع لحصولها على المراكز الأولى في مسابقه كنوز مصرية، مشيرة إلى المجهود المبذول والإصرار على التميز.

ومنحت «الشريف» الفرق الفائزة شهادات تقدير في مجال الفن التعبيري لفرق سموحة والشلالات (فن تعبيري).

وفي سياق متصل، وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المستمرة لكل الأنشطة، وانطلاقا من الهدف الرابع، وهو التعليم، من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وفي إطار مبادرة «المصريون يتعلمون»، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية الفصل الدراسي الخاص بالمديرية للعاملين بالمديرية الذين فاتهم قطار التعليم، ويستمر الفصل لمدة ٣ شهور، حيث يجري تنفيذ ٢٤ فصلًا في محافظة الإسكندرية.