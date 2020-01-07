شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يستقبل شبابًا من المشاركين في «منتدى العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا، الثلاثاء، مجموعة من الشباب التنزاني الذي شارك في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي عقدت في "شرم الشيخ" خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر ٢٠١٩.

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أعرب «أبوالوفا» خلال اللقاء مع الشباب التنزاني عن سعادته بمشاركتهم في فعاليات المنتدى، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع. وأشار إلى أن «منتدى شباب العالم» قد حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه عام ٢٠١٧، حيث أصبح أحد المحافل الدولية الهامة لإتاحة فرص الحوار والتفاعل وتبادل الخبرات ومد جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشباب من مختلف الجنسيات. كما أضاف السفير المصري أنه قد تم الاتفاق خلال اللقاء على إيجاد آلية لتعزيز التواصل بين المشاركين من الشباب التنزاني والسفارة المصرية في دار السلام.

ومن جانبهم، أعرب الشباب التنزاني عن بالغ تقديرهم لاهتمام السيد الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالمنتدى ورعايته له وحضوره عدداً من جلساته وتفاعله مع شباب العالم خلاله. كما أشادوا كذلك بمستوى تنظيم المنتدى وتنوع القضايا والموضوعات التي تم تناولها خلال الجلسات وورش العمل، مثمنين التوصيات الصادرة عن المنتدى وما تضمنته من مبادرات عملية جاءت انعكاساً للمناقشات والحوارات التي شهدها، كما أبدوا كذلك اعجاباً بالثقافة والحضارة المصرية، وما لمسوه من أمن واستقرار خلال فترة تواجدهم في مصر.

وأكد المشاركون على أن الموضوعات التي تم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى قد عكست بشكل مباشر اهتمامات شباب العالم والتحديات التي يواجهونها وآليات التعامل معها، كما أنها عكست اهتماماً بقضايا الشباب الأفريقي لاسيما مع المشاركة الافريقية الواسعة في المنتدى سواء على مستوى المتحدثين أو المشاركين، معربين عن تقديرهم الكبير لإتاحة المنتدى الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين شباب العالم من مختلف الجنسيات.