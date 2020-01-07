شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد الروم الأرثوذكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، الثلاثاء، وفد من مطارنة الروم الأرثوذكس نيابة عن البطريرك ثيئودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، لتهنئة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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