شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى على التوالي.. الطقس السيئ يغلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب موجة الطقس السيئ، لليوم الثانى على التوالى.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن العواصف الترابية التي ضربت المدينة تسببت في انعدام الرؤية وارتفاع أمواج البحر إلى معدلات لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن، موضحًا، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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من جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وشدد «شاهين»، على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.

يشار إلى أن الإسكندرية تعرضت على مدار الأسبوع الماضى لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة رأس السنة استمرت 4 أيام وانتهت أمس الأول، ومن المتوقع أن تضرب نوة «الفيضة الكبرى» سواحل الإسكندرية الأسبوع المقبل وتستمر 6 أيام ويصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية.