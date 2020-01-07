شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: استمرار تلقى طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية حتى 16 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استمرار تلقي طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في دورتها الجديدة لعام 2020 وذلك على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وحتى السادس عشر من يناير الجاري، وذلك استعدادًا لتنظيم الاحتفال المركزي للمسابقة خلال مارس المقبل.

Advertisements

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام، «تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات» و«الأم البديلة» و«أم من ذوى الاحتياجات الخاصة»، و«أم لأبن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية»، على ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، ويستثنى في ذلك محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان)، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي ويستثنى الأبن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، كذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التقدم للاشتراك أمام الراغبين خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 وحتى 16 من يناير 2020.