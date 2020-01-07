شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية للبابا تواضروس: الكنيسة قدمت دورًا وطنيًا في نشر قيم التسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيداً بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح بين كل أبناء الوطن، مؤكداً أن التاريخ المصرى يحفل بالعديد من الوقائع والأحداث التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها، حيث كانت دائماً في مقدمة الصفوف لمواجهة كل محاولات بث الفُرقة بين أبناء الشعب المصرى والنيل من وحدة النسيج الوطنى، التي استهدفت زعزعة أمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود المُضنية التي يبذلها رجال الشرطة وتضحياتهم العظيمة في مواجهة تحديات المرحلة الحالية، مؤكدًا تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكل ربوع الوطن.