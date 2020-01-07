عبدالعال: على أي دولة أن تطمئن إذا توافر لديها جيش قوي مستمر في تحديث قدراته

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من أعضاء المجلس، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للبرلمان، الثلاثاء، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهنأ الدكتور عبدالعال، البابا، قائلًا: «إنكم قداسة البابا قامة مصرية وطنية تلقى رضا ومحبة جموع الشعب المصري»، وأضاف: «المصريون نسيج وطني واحد يجمعهم حب الوطن، والعلاقات الوثيقة والوفية الممتدة عبر التاريخ».

وأكد رئيس البرلمان أن أي دولة عليها أن تطمئن إذا توافر لديها جيش قوي مستمر في تحديث قدراته العسكرية وتدريباته القتالية، ووحدة وطنية يقوم عليها الرجال الحكماء المؤمنون بهذا الوطن.

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وتابع: «البابا تواضروس رجل وطني مخلص دافع عن الوطن بأخلص العبارات، فهو كرجل دولة مسؤول كان حائط صد ضد هجمات كثيرة تعرض لها الوطن».

وأكد عبدالعال: «في ظل وجود جيش وطني قوي ووحدة وطنية بين جموع الشعب، لا خوف على مصر من أي أخطار خارجية.. مصر ستظل مصدراً للخير والنور للمنطقة».

من جانبه، وجه البابا تواضروس الشكر للدكتور على عبدالعال على حضوره للتهنئة، داعياً الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة.

وأضاف: «المصريون بجميع طوائفهم إلى جوار قيادتهم في مواجهة كل التحديات التي تواجه الوطن، وجميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره».

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في مقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في مقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية