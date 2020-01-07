شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان وعدد من أعضائه يهنئون البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل إلى المقر البابوي بالقاهرة، الثلاثاء، الدكتور محمد عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من أعضاء المجلس، وكان في استقبالهم قداسة البابا تواضروس الثاني، وقدم الضيوف لقداسته التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وألقى الدكتور عبدالعال كلمة أشاد خلالها بالدور الوطني الذي يقوم به قداسة البابا وحرصه الدائم على الحفاظ على اللُحمة الوطنية.
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